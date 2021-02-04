Более 100 тыс. жителей Подмосковья привились от коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что вакцинацию могут пройти граждане старше 18 лет, кроме людей, страдающих аллергическими реакциями, больных с обострением хронических заболеваний, беременных и кормящих женщин. На вакцинопрофилактику в поликлинику можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

"Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной - не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись. Всего на данный момент Подмосковье получило более 170 тыс. доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.