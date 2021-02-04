Более 85 тыс. жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 85 тыс. жителей Санкт-Петербурга, сообщили в четверг в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. Число пунктов вакцинации в городе превысило 100.

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"За весь период в Петербурге вакцинировано более 86,4 тыс. человек, из которых 18 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. За сутки выполнено около 9 тыс. инъекций", - говорится в сообщении.

Число пунктов вакцинации в городе достигло 108, из них 97 работают на базе городских поликлиник и 11 - в частных медицинских организациях.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 143 042 комплекта. На фармацевтической базе остается еще более 10 тыс. доз, в поликлиниках - свыше 46 тыс.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 340 929 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 240 463 человека, умерли 9 959. За последние сутки в городе выявили 1 571 случай заражения.