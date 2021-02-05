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Пандемия COVID-19

Исследователи не нашли различий в формировании антител к коронавирусу у мужчин и женщин

Об этом сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Формирование иммунитета к новой коронавирусной инфекции после вакцинации "Спутником V" не зависит от пола, различий в выработке антител у мужчин и женщин не обнаружено.

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Об этом в совместном интервью ТАСС и Казинформ сообщил директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Не замечал, честно говоря (связи выработки антител с полом - прим. ТАСС). У нас таких наблюдений нет. И в литературе я тоже не встречал таких гендерных различий", - рассказал разработчик.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

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РоссияПандемия COVID-19
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