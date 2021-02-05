В РАН считают опыт создания вакцин от COVID-19 применимым для противоопухолевых препаратов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Опыт создания вакцины от коронавируса "Спутник V", полученной учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, в дальнейшем может послужить основой для получения новых эффективных противоопухолевых препаратов. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

"Гамалеевская вакцина сделана на платформе двух аденовирусных векторов. Сам опыт, который накоплен по применению аденовирусных векторов, может быть использован в дальнейшем для создания принципиально новых противоопухолевых препаратов. И то, что у нас есть опыт внедрения подобных вакцин в клиническую практику, позволяет нам в ближайшее время рассматривать вопрос транспортировки соответствующих противоопухолевых препаратов в клетки-мишени, что крайне важно [для лечения опухолей]. Ни одна страна мира не обладает таким опытом", - сказал Чехонин.

По его словам, в РФ разрабатываются или находятся в высокой степени готовности уже пять вакцин. И количество вакцин, по мнению вице-президента РАН, отражает уровень развития фундаментальной науки в стране. "И то, что у нас на площадке медицинской и профилактической находится несколько вариантов вакцин - это говорит о том, что мы достаточно хорошо были готовы, чтобы встретить эту пандемию", - добавил Чехонин.

Более того, как пояснил вице-президент РАН, все вакцины разнятся по своей сути. Например, в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге создается вакцина на основе живой противогриппозной вакцины. То есть она объединит два потенциала - противогриппозный и противокоронавирусный. "Я думаю, что она к концу года пройдет клинические испытания, и мы сможем оценить эффект этой вакцины", - добавил Чехонин.

По словам вице-президента РАН, Россия была в определенной степени готова ко встрече с коронавирусной инфекцией. Начиная с 2003 года, когда стало известно о коронавирусах SARS-CoV-1, MERS и других, вызвавших вспышки заболеваний в разных регионах мира, российские ученые также их изучали. Однако в России до сих пор отсутствует институт фундаментальной вирусологии, хотя сейчас и ведутся работы по его созданию.

"Понятно, что без наличия такой структуры консолидированно и глубоко, на фундаментальном уровне изучать вирусы крайне сложно. На сегодняшний день мировая наука говорит о наличии 700 млн вирусов в природе и только 6,5 тыс. из них охарактеризованы, то есть колоссальный провал именно в фундаментальном изучении. Нужна сверхсовременная биологическая техника, чтобы эту площадку усилить. И здесь должна быть соответствующая программа, которая бы обеспечила развитие фундаментальной вирусологии в стране", - добавил вице-президент РАН.