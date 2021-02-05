В Оксфорде заявили, что вакцина AstraZeneca эффективна против британского штамма вируса

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, эффективна в борьбе с британским штаммом COVID-19. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ученых Оксфордского университета.

"Данные, полученные в результате исследования вакцины AstraZeneca в Соединенном Королевстве, свидетельствуют о том, что препарат защищает не только от оригинального вируса, но и от нового варианта, который распространился с конца 2020 года в Великобритании", - отметил директор Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group) Эндрю Поллард.

Распространение британского штамма коронавируса, впервые выявленного на юго-востоке Англии, привело к тому, что с декабря прошлого года в королевстве сложилась крайне сложная эпидемическая обстановка. Новая мутация, по предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразной и на 30% более летальной. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении очередного, третьего по счету, общенационального карантина.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию, которая началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 10,5 млн человек - 15,5% жителей королевства.

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.