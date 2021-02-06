Минздрав Чехии изучает юридические аспекты использования в стране "Спутника V"

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии изучает юридические возможности оперативно решить вопрос об использовании в республике российской вакцины от коронавируса "Спутник V" без ее предварительной регистрации в Евросоюзе. Об этом сообщило в субботу сетевое издание " Список ".

По данным издания, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже несколько дней проводит подготовительную работу с целью покупки республикой, на территории которой распространяется британский штамм коронавируса, вакцины "Спутник V". Рассматривается вариант, чтобы применение "Спутника V" для вакцинации жителей Чехии разрешил Минздрав. Ведомство наделено правом в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей оперативного получения республикой незарегистрированных лекарственных препаратов, разрешить их использование без бюрократических проволочек.

Глава правительства Чехии 5 февраля посетил с рабочим визитом Будапешт. Он получил подробную информацию, как Венгрия борется в эпидемией коронавируса с применением вакцин, не зарегистрированных в Евросоюзе. Премьера сопровождали ведущие чешские эпидемиологи, включая Прымулу, который первым из экспертов высказался за необходимость приобретения Чехией российской вакцины "Спутник V".

Недостаток вакцин в Чехии

В Чехии ощущается недостаток вакцин против коронавируса. Поэтому Бабиш, как заявлял ранее, и направился в Венгрию с целью получить от партнеров максимально подробную информацию о "Спутнике V". Приоритетом Праги, по его словам, является то, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно быстрее одобрило российскую вакцину к применению в Евросоюзе. Чешский премьер ранее допускал возможность использования вакцин от коронавируса только западного производства.

В настоящее время в Чехию поступают вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в республику сократились.