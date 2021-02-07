Глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. В России в 2020 году, по предварительным данным, снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!".

"В 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы [врачи-онкологи] могли сделать", - приводит цитату из речи Мурашко газета "Известия".

Министр добавил, что в прошедшем году отечественная система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с раком, в том числе новое оборудование, лекарственные препараты и систему, позволяющую отслеживать лечение онкобольного на всех этапах. Он добавил, что данная система уже начинает внедряться "в пилотных регионах, в пилотных организациях".

"Я надеюсь, что в 2021 году она (система - прим. ТАСС) станет масштабной, массовой в стране", - сказал Мурашко.