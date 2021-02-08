В школах Благовещенска возобновили занятия после проверки сообщений о минировании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс в школах Благовещенска возобновился после проверок на безопасность. Уроки проходят в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"В понедельник общеобразовательные учреждения Благовещенска были проверены на безопасность оперативными группами правоохранительных органов. Проверка прошла в связи с поступившим сообщением о минировании школ. Информация о минировании не подтвердилась. Все благовещенские школы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 10 школах уроки начались по расписанию, так как учебные учреждения были проверены до 08:00 (02:00 мск). В 11 школах начало занятий было перенесено на 09:00 (03:00 мск). "Школьникам, которые сегодня пропустили занятия, будут даны задания для выполнения в дистанционном формате", - добавили в пресс-службе города.

По информации пресс-службы министерства образования Амурской области, обследования продолжаются в школах Тындинского района. Предварительно, здесь занятия начнутся во вторую смену. "По информации отдела образования города Тында, занятия в школах сегодня отменены полностью, в отделе образования Тамбовского района сообщили о переводе детей в дистанционный режим обучения", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что информация о минировании школ в нескольких регионах Дальнего Востока поступила в понедельник утром в правоохранительные органы. В учебных учреждениях начались проверки.