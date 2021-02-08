Пострадавшие от пожара в Кандалакше получат по 100 тыс. рублей от правительства региона

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Мурманской области выделит по 100 тыс. рублей из регионального резервного фонда дополнительно каждому члену семьи из числа пострадавших при пожаре в жилом доме в Кандалакше. Об этом в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в Кандалакше на улице Спекова произошел утром 6 февраля. Горели два подъезда и кровля на общей площади 1 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда. Из огня спасли двух человек, 15 эвакуировали, один человек погиб. В Кандалакше ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

"Принципиально важно нам оказать всю необходимую поддержку, знаю, что все семьи сейчас размещены, проблем с жильем нет. Но дополнительная помощь от правительства области в размере 100 тыс. рублей на каждого члена семьи в ближайшие дни этим семьям должна быть оказана, прошу все нормативные документы оперативно выпустить, чтобы поддержать в такой ситуации тех, кто пострадал", - сказал Чибис.

Помощь погорельцам также окажет администрация муниципального образования Кандалакшский район, каждому из пострадавших выделят по одному МРОТ из резервных фондов города и района, пять служебных квартир готовят для заселения пострадавших, еще одну квартиру согласилась на время предоставить жительница Кандалакши. В городском центре "Гармония", где располагается волонтерский штаб, организован сбор вещей для пострадавших, параллельно решается вопрос об открытии специального счета для перечисления средств.

Следственным отделом по городу Кандалакше проводится доследственная проверка, по предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с непотушенной сигаретой. По плану доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.