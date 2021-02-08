Суд 11 февраля рассмотрит протокол на актрису Аглаю Тарасову за участие в незаконной акции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд Москвы 11 февраля рассмотрит административное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил материал в отношении Аглаи Тарасовой об административном правонарушении. Ей вменяется в вину ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Заседание по делу назначено на 09:30 11 февраля", - сообщили в суде. Актрисе грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.

Ранее сообщалось, что в отношении Тарасовой будет составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения): по этой части статьи ей грозил административный арест до 15 суток. Потом появилась информация о составлении в ее отношении протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил митинга, шествия или пикетирования): санкция этой части предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Через некоторое время в суд поступил протокол, составленный уже по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".