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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что практически все ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сняты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Запрет на посещение ночных клубов сняли в Московской области в связи с нормализацией ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале регионального правительства.

Согласно документу, с понедельника в Московской области возобновляется возможность посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что практически все ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сняты. Область возвращается к обычной жизни.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 200 203 случая заражения, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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