В Воронеже завершили работы по ликвидации аварии на теплосетях

ТАСС, 9 февраля. Сотрудники ЖКХ Воронежа завершили ремонт теплосети, из-за прорыва которой 67 многоквартирных домов и 13 соцобъектов почти сутки оставались без тепла и горячей воды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Квадра" - Воронежская генерация" на странице компании "ВКонтакте".

"Мы завершили работы на участке трубопровода на Ленинском проспекте, 162 и включили его в работу. В ходе ремонта заменили фрагмент трубы протяженностью 11 м. Тепло и горячая вода вернутся в квартиры в ближайшее время. Непосредственно подключением домов займутся УК", - говорится в сообщении.

Для жителей пострадавших от отключения домов было организовано несколько пунктов временного размещения на базе детских лагерей, домов культуры.

В понедельник около 03:00 мск из-за прорыва на теплосетях ПАО "Квадра" в Железнодорожном районе при морозе в 20 градусов было отключено отопление в 170 многоквартирных домах с населением 50 тыс. человек. После обнаружения места утечки в часть домов вернули тело и горячую воду. Без отопления остались несколько школ и детсадов.

В Воронеже проживает более 1,1 млн человек.