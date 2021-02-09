Бастрыкин потребовал восстановить права новосибирских ученых

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал восстановить права ученых Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого пожаловались на оплату труда президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, принять меры по восстановлению нарушенных прав ученых и поставил ход и результаты проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - отметили в СК.

Сейчас следователи проводят проверку информации о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Они устанавливают круг научных сотрудников, право которых на оплату труда было нарушено. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.

В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.