Спецпредставитель ВОЗ призвал не политизировать вопрос со "Спутником V"

"Хуже всего то, что вопрос с вакциной политизируется. В первую очередь необходимо думать о том, как, используя как можно больше безопасных и эффективных препаратов, обеспечить вакцинацию во всем мире, в том числе в регионе Европы, в котором 53 страны", - заявил он во вторник журналистам.

Спецпредставитель ВОЗ не сомневается в том, что "Спутник V" пройдет в Европе все процедуры утверждения. "Очевидно, что Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердит безопасность, эффективность и высокое качество вакцины "Спутник V", - отметил Андрюкайтис.

В субботу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните охарактеризовала вакцину на своей странице в Twitter как политическое "оружие", а во вторник заявила, что Вильнюс решил вопрос с обеспечением вакцины от коронавируса и не видит необходимости в приобретении российского препарата. В понедельник советник президента Гитанаса Науседы по социально-экономической политике Симонас Крепшта отметил, что решение о возможной закупке российской вакцины будет приниматься Литвой в том случае, если препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам.

27 декабря прошлого года в Литве началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделали 78,6 тыс. человек, что составляет 2,8% населения. Вакцинация обязательной не является, а ее темпы связаны с ограниченным поступлением препаратов от западных изготовителей. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививки сделали 70% населения. Президент Науседа заявил, что задачей властей является проведение вакцинации в таком объеме (около 2 млн человек) к середине июля.