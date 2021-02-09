В Белоруссии завершается плановая вакцинация медработников препаратом "Спутник V"

"Завершается плановая вакцинация медработников Беларуси российской вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

В Минздраве уточнили, что первый этап вакцинации медработников окончен в Витебской, Гомельской и Гродненской областях, а также Минске. В Брестской области привиты более 91% записавшихся на получение вакцины, в Минской - 78%, в Могилевской - 94%. "На этой неделе закончат прививать медработников, а параллельно будут вакцинироваться работники учреждений образования, интернатов, домов престарелых и социальных служб, тех граждан, которые в силу профессии много контактируют с людьми", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что вакцина была распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.

Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии достигло 260 060 пациентов. В республике с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года Минздрав Белоруссии сообщил о начале массовой вакцинации населения, начали с медиков, до конца весны в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек. В феврале или марте на территории Белоруссии, как ожидается, начнется совместное производство вакцины. 3 февраля Россия передала Белоруссии образцы вакцины "Эпиваккорона" и новую тест-систему для выявления коронавируса.

Еще ранее глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявил, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась.