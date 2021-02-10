Госдума ввела штрафы за цензуру СМИ в сети и нарушения закона об устойчивом Рунете

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете, нарушение прав граждан России в сети, включая цензуру российских СМИ, а также ужесточает санкции за неправомерное обращение с персональными данными.

Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В первую очередь закон предусматривает, что нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме этого, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП - от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Закон и в данном случае предусматривает повышенные штрафы - до 1 млн рублей - за повторное неисполнение требований в течение года.

Предусмотрены санкции за неисполнение собственником или иным владельцем технологической сети связи требований, которые позволяют уполномоченным органам вести оперативно-разыскную деятельность или обеспечивать безопасность РФ, а также за непринятие мер, которые блокируют "раскрытие организационных и тактических приемов" таких органов. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы будут значительно увеличены. Для граждан - до 30 тыс., для должностных лиц - до 500 тыс., для юридических лиц - до 6 млн рублей.

Защита прав россиян

Согласно вносимым в КоАП поправкам, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Повторный отказ выполнить требования властей повлечет более высокие штрафы: для граждан - в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Таким образом Госдума подкрепила нормами об административной ответственности ранее принятый закон, который дает Роскомнадзору право блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ ввел статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. После присвоения такого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter.

Кроме того, изменения вносятся в статью 13.11 КоАП. Согласно поправкам, обработка персональных данных, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это правонарушение в два раза меньше.

Повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.