Служащие тюрьмы, где содержался обвиненный в убийстве Флойда, подали в суд на начальника

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь сотрудников окружной тюрьмы американского штата Миннесота подали в суд на ее суперинтенданта, обвинив его в расовой дискриминации за то, что он отстранил их от охраны бывшего полицейского Дерека Шовина, подозреваемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Все подавшие иск охранники, как сообщила в среду телекомпания NBC , являются представителями национальных меньшинств.

В исковом заявлении, направленном во вторник в районный суд, утверждается, что суперинтендант Центра предварительного заключения для взрослых округа Рамси (в Сент-Поле) Стив Лайдон перевел всех "цветных сотрудников" на другой этаж, когда туда в мае был доставлен Шовин. "Когда полицейский Шовин прибыл, они (податели иска) были готовы к исполнению своих обязанностей, которые они до этого выполняли каждый день, но приказ суперинтенданта Лайдона не позволил им этого сделать, - заявил по вторник журналистам адвокат истцов Лукас Кастер. - Они были лишены возможности выполнять свою работу только из-за свое цвета кожи".

Такое решение, как сказал адвокат, оказало "огромное воздействие" на его клиентов. "Они глубоко унижены, подвергнуты стрессу, и в них была подорвана уверенность в себе, необходимая для работы в тяжелых и стрессовых условиях центра предварительного заключения", - заявил Кастер. Он также рассказал со слов своих клиентов, что белые охранники, допущенные к общению с задержанным Шовином, выражали ему моральную поддержку, разрешали пользоваться мобильным телефоном и всячески старались его подбодрить.

На основании изложенного податели иска считают суперинтенданта Лайдона и власти округа Рамси "ответственными за дискриминацию, допущенную на подконтрольном им объекте".

На время начатой служебной проверки Лайдон временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Он отверг все обвинения в расизме.