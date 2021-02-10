Турция готова зарегистрировать вакцину "Спутник V" после необходимых тестов

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Турция по-прежнему готова зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", если она положительно пройдет токсикологические испытания. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы проводим переговоры с различными странами и компаниями, в том числе с теми, которые готовы предоставить вакцину до апреля. Мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и на той, которую разрабатывают турецкие ученые", - рассказал глава Минздрава республики.

По словам Коджи, у турецкой стороны возникли дополнительные вопросы к российской вакцине в ходе токсикологических испытаний, проводившихся с декабря 2020 года. "Если они будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и закупать, но и наладить производство в Турции", - добавил министр.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Заявка на регистрацию данного препарата в ЕС была подана 29 января.