WSJ: в ВОЗ допускают, что COVID-19 начал распространяться в Китае в октябре 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что новый коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре, как утверждалось ранее. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей всемирной организации.

По ее сведениям, экспертам из международной миссии ВОЗ удалось установить, что в октябре 2019 года на территории Центрального Китая были госпитализированы 92 человека с симптомами, аналогичными тем, что наблюдаются при заболевании, вызываемом коронавирусом. Китайские специалисты в сфере здравоохранения впоследствии проводили тестирование этих пациентов на наличие антител к коронавирусу, который во всех случаях дал отрицательный результат.

В свою очередь эксперты ВОЗ считают, что результаты проведенных тестов могут не отражать реальную картину, так как с течением времени уровень содержания антител у пациентов мог упасть до уровня, выявить который не представляется возможным. "Необходимо провести дополнительные исследования", - приводит газета слова глава международной экспертной группы по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питера Бена Эмбарека. Как указывает The Wall Street Journal, специалисты ВОЗ направили китайсим властям соответствующий запрос с целью провести дополнительные проверки образцов крови, взятых у пациентов, госпитализированных в Центральном Китае в октябре 2019 года.