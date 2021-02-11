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Более 160 тыс. человек привились в Подмосковье от коронавируса

Более 57 тыс. прошедших вакцинацию жителей региона старше 60 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 160 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области, в среднем в день прививаются около 8 тыс. граждан. Об этом в ходе круглого стола в Мособлдуме сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

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"У нас в Московскую область поступило 276 тыс. доз, привито у нас более 160 тыс. человек", - сказала Труш. Она отметила, что более 57 тыс. привитых от коронавируса жителей Подмосковья старше 60 лет. "В настоящее время количество вакцинированных в сутки в среднем составляет около 8 тыс. человек", - добавила она.

Она напомнила, что всего в Подмосковье планируется привить около 60% взрослого населения - это 3,6 млн человек.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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