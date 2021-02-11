Разработчик заявил, что в составе "Спутника V" нет запрещенных исламом веществ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Запрещенных для мусульман компонентов в составе вакцины против нового коронавируса "Спутник V" нет, сообщил в четверг руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы, когда готовились к круглому столу, соответственно, смотрели, что прежде всего регламентирует ислам, в частности, то, что касается мертвых животных, свиней, что касается крови и прочего, всего перечисленного, в состав вакцины ничего не входит. Было бы очень хорошо, если бы вы могли нас поддержать в распространении этой информации, донесении ее до людей", - сказал он на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний".

Гущин также отметил, что в составе "Спутника V" нет сред для культивирования сывороток, которые получены, например, от животных. Рекомбинантные белки, используемые при производстве, получены биотехнологическим способом. "Все компоненты входящие, они химически определены. <...> Среды, которые мы используем, они являются полностью химически определенными, там нет компонентов из каких-либо животных, сывороток и прочих", - заверил Гущин.

Содержание этанола

Количество этанола, используемого в вакцине, составляет 2,5 микролитра, что позволяет мусульманам использовать ее, не нарушая запрета на употребление алкоголя, сообщил Гущин.

"Там действительно есть 2,5 микролитра [этанола]. Это в тысячи раз меньше, чем находится в организме человека эндогенного этанола. <...> Этанол - это побочный продукт метаболизма глюкозы, и он, естественно, в организме есть, то есть, если пересчитать на массу среднего человека, это несколько миллилитров этанола", - сказал он на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний".

Гущин пояснил, что этанол в вакцину был добавлен для того, чтобы состав препарата был стабилен при повышенных температурах - при 2-8 градусах тепла. "Когда вы открываете ампулу, лично мне кажется, что эти 2,5 микролитра просто улетучиваются тут же", - добавил он.

Ранее заместитель председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС, что совет запросит у разработчиков информацию о составе российских вакцин от коронавируса для определения дозволенности использования ее мусульманами. В частности, советом изучается состав вакцины "Спутник V", разработанной центром им. Гамалеи Минздрава. Ожидается также фетва (богословское заключение) совета по поводу допустимости применения "Спутник V" мусульманами.