В Венгрии началась вакцинация "Спутником V"

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Венгрия начала прививать население от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства страны.

Как информировал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш, "Спутник V" будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште". Прививку российской вакциной венгерские врачи делают людям в возрасте до 75 лет, у которых нет хронических заболеваний, добавил Гуйаш.

7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения окончательно одобрил применение российского препарата "Спутник V". В Венгрии в настоящее время для вакцинации доступно четыре препарата: совместной разработки Pfizer и BioNTech, от компаний Moderna и AstraZeneca, а также "Спутник V".

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата.