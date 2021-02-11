Центр им. Н. Ф. Гамалеи ответил РПЦ на ее запрос о составе "Спутника V"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что Русская православная церковь (РПЦ) запрашивала у разработчиков информацию о составе вакцины против коронавируса "Спутник V". По словам ученого, ответ был направлен пару недель назад.

"Запрос от [Русской] православной церкви был направлен [в центр], там не было предложения о формировании круглого стола. То есть был сформирован запрос на конкретные пояснения [о составе "Спутник V"]. И такие пояснения были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал Гущин журналистам в четверг.

Выступая на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний", Гущин сообщил, что живых клеток в вакцине нет. "У нас есть клетки производящие. Это линия, которая в 1973 году была выделена, это клетка человека. Она все эти годы живет в биотехнологических условиях, ее замораживают, огромное количество людей работает с потомством этих клеток, они фактически способны производить вирусные частицы, в частности, аденовирусные", - рассказал ученый.

Он пояснил, что для того, чтобы вырастить аденовирусные частицы, эти клетки "кормят" различными химическими компонентами. Когда клетки вырастают определенной плотности, их заражают для того, чтобы наработать вирусный продукт, являющийся фактически основой вакцин. "Дальше есть процедура очистки, чтобы убрать клеточные компоненты, <...> которая приводит к тому, что кроме вирусных частиц там больше ничего не остается", - сказал Гущин, добавив, что, в частности, применяется хромотографический метод очистки, а также промывка, чтобы там не осталось ничего лишнего.