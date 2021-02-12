Путин в Кремле поздравил академика Дедова с юбилеем

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравил в пятницу в Кремле академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием, отметив выдающиеся результаты его работы.

"Иван Иванович, я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения", - сказал Путин, стоя поприветствовав Дедова в своем кабинете.

"Под вашим руководством очень многое сделано, вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь", - продолжил президент РФ. Он отметил, что только за последние годы под руководством Дедова были подготовлены 1,5 тыс. врачей, сотни ординаторов и аспирантов, кандидатов и докторов наук. "Удивительно! У вас целая школа", - подчеркнул Путин.

Глава государства предложил юбиляру обсудить текущую работу в условиях пандемии, после чего Путин и Дедов сели за рабочий стол. В ходе беседы Дедов, в частности, отметил подвиги тех, кто борется с ковидом, в том числе волонтеров, подчеркнув, что это проявление исторического духа России, который необходимо развивать. "Иван Иванович, но это в значительной степени благодаря в том числе таким людям, как вы, ваши коллеги", - заметил Путин.

Ранее президент России подписал указ о присвоении Дедову звания Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги перед государством и народом.

Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003). Удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и орденом Дружбы народов.