На предприятии в Татарстане, где при взрыве погибли люди, фиксировали свыше 300 нарушений

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Приволжское управления Ростехнадзора с 2018 по 2020 год выявило более 300 нарушений в компании "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ), где в январе 2021 года погибли два человека. Предприятие оспаривает данные предписания в суде, сообщил в пятницу исполняющий обязанности руководителя управления Родион Карпов.

22 января 2021 года в результате разрыва емкости на открытой площадке компании в Сармановском муниципальном районе погибли два работника предприятия, два сотрудника подрядной организации получили тяжелые травмы, один - легкие. В данный момент проводится техническое расследование и устанавливаются причины аварии.

"В отношении этого предприятия в течение 2018-2020 годов было проведено 25 проверочных мероприятий. В общем выявлено 321 нарушение требований промышленной безопасности. Если можно сказать, они в этом показании так называемые лидеры. Однако вместо того, чтобы предпринять все меры по устранению выявленных нарушений, это предприятие реализует практику жалоб и оспаривания в судебных органах постановлений Приволжского управления Ростехнадзора", - сказал Карпов на заседании в правительстве Татарстана.

Он отметил, что компания оспаривает не только предписания, но и легитимность постановлений правительства Российской Федерации, сейчас данные материалы находятся в суде. "При этом нарушения, выявленные представителями Ростехнадзора в ходе проверки, не оспариваются", - добавил он.

Как сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана, по предварительной информации, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").