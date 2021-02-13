Сенатор США пришла на слушания по импичменту в туфлях разного цвета

ТАСС, 13 февраля. Сенатор-демократ Тина Смит (от штата Миннесота) пришла в субботу на процесс в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа в туфлях разного цвета. Соответствующую фотографию Смит разместила на своей странице в Twitter.

"Думаю, у меня было много мыслей в голове этим утром", - подписала сенатор фотографию своей обуви, на которой видно, что одна туфля сенатора серого цвета, а вторая - золотого.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.