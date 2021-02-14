На месте взрыва ТЦ во Владикавказе завершили разбор завалов

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Разбор завалов на месте взорвавшегося торгового центра во Владикавказе, на территории которого находился супермаркет "Магнит", завершился. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Разбор завалов на месте разрушенного здания завершен. Силы и средства ГУ МЧС России по РСО - Алания переведены в режим функционирования "повседневная деятельность", - говорится в сообщении.

В пятницу утром на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в торговом центе, в здании которого находился супермаркет "Магнит". Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности. В МВД по республике исключили версию теракта. Трехэтажное здание было полностью разрушено. По данным местных властей, предварительная причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.

Среди выживших - ювелир, работавший на третьем этаже здания, помощь медиков ему не потребовалась.