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В Вологодской области более чем в четыре раза выросло число пунктов вакцинации от COVID-19

В данный момент их число составляет 62

ВОЛОГДА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации населения от коронавируса в Вологодской области с начала января увеличилось более чем в четыре раза - с 14 до 62, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

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"Президент России и Минздрав РФ поставили задачу обеспечить массовую вакцинацию не менее 60% населения. В области это 546 тыс. человек старше 18 лет. Всего в регион поставлено более 26 тыс. доз вакцины "Спутник V", уже привито более 14 тыс. вологжан первым компонентом вакцины и более 2 тыс. человек - вторым. Количество прививочных пунктов увеличено с первоначальных 14 до 62", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как добавила заместитель губернатора Лариса Каманина, на сегодня в регион поставлено более 26 тыс. доз вакцины "Спутник V", запас которой израсходован на 55%, привито 14 272 человека.

"Прививка имеющейся вакциной завершится к 20 февраля. Но по информации Минздрава РФ, ожидается поставка 6 700 доз. Число прививочных пунктов увеличено до 62, они развернуты во всех муниципалитетах на базе 36 медорганизаций. В городе пункты работают в две смены", - сообщила Каманина.

По данным регионального оперштаба, на 15 февраля в области зарегистрировано 36 682 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки - 231 случай. Выздоровели 31 895 человек, умерли 713. Моногоспитали загружены на 44%, сообщил губернатор.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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