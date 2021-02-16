Швыдкой считает, что монумент на Лубянской площади должен консолидировать общество

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Установка монумента на Лубянской площади Москвы должна обсуждаться с горожанами, образ должен устраивать всех, сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник на заседании профильной комиссии Общественной палаты Москвы.

"Какой монумент будет поставлен на этом месте - это предмет обсуждения с горожанами, я в этом глубоко убежден. Но самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", - подчеркнул он.

По мнению Швыдкого, "нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества".

Спецпредставитель президента назвал нецелесообразным возвращение площади к досоветскому облику и поддержал идею с возвращением памятника революционеру Феликсу Дзержинскому. "Но почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?" - заметил он.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора вернуть его на первоначальное место. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.