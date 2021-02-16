Врио губернатора Хабаровского края рекомендовал жителям оставаться дома из-за непогоды

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рекомендовал местным жителям 17 февраля по возможности оставаться дома из-за непогоды в регионе, но все учреждения будут работать штатно. Обращение Дегтярева опубликовано в его Telegram-канале.

"Метель у нас продлится до завтра, поэтому прошу всех глав муниципальных образований по возможности решить, чтобы занятия в школах прошли завтра в дистанционном режиме, если дети ходят в детсад и есть, с кем их оставить, прошу родителей это сделать. Все учреждения будут работать в штатном режиме, это важно понимать. Обращаюсь и к работодателям, если сотрудники могут выполнять свои обязанности дистанционно, пусть люди останутся дома", - сказал Дегтярев.

Врио губернатора также отметил, что уже есть сообщения о повреждениях кровли на объектах социальной сферы и жилых домах.

"Я прошу экстренные службы оперативно людям помогать, а утром поручаю правительству провести заседание КЧС и определить, как мы поможем пострадавшим районам", - заявил он.

Ранее в администрации Советско-Гаванского района ТАСС сообщали, что сильный ветер сорвал кровли и повредил окна в зданиях нескольких школ и детских садов. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электричества и тепла в ряд жилых домов.

Мощный снежный циклон пришел в Хабаровский край со стороны Приморья. С вечера понедельника в южных территориях начались интенсивные осадки, к утру непогода накрыла почти весь регион, особенно сильно циклон проявляет себя на побережье Татарского пролива - это Ванинский и Советско-Гаванский районы. Закрыта паромная переправа, соединяющая материк с Сахалином, отмечаются задержки внутренних авиарейсов.