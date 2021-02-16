Шквалистый ветер повредил крыши домов и соцобъектов в Совгавани в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал кровли и повредил окна в зданиях нескольких школ и детских садов в Советской Гавани, занятия отменены. Об этом ТАСС сообщили в администрации Советско-Гаванского района.

Мощный снежный циклон пришел в Хабаровский край со стороны Приморья. С вечера понедельника в южных территориях начались интенсивные осадки, к утру непогода накрыла почти весь регион, особенно сильно циклон проявляет себя на побережье Татарского пролива - это Ванинский и Советско-Гаванский районы. Есть перебои с электричеством в населенных пунктах, ограничено движение по некоторым дорогам. Закрыта паромная переправа, соединяющая материк с Сахалином, отмечаются задержки внутренних авиарейсов.

"Поднялся ветер со скоростью почти 40 м/с, 39,7 м/с. Повреждены крыши нескольких школ и детских садов, где-то сорвало кровлю, выдавило окна", - сказали в администрации.

Занятия в детсадах и школах отменили. "Непогода, как ожидается, будет до утра четверга. В городе также поломало бетонные столбы, пообрывало ЛЭП. Отмечаются перебои с подачей электричества и тепла в ряд жилых домов в центре города", - сказали в администрации, уточнив, что бригады оперативно подключают здания. На улице около 4 градусов мороза, температура в домах не должна успеть опуститься до некомфортных температур.

Также есть повреждения автомобилей, на которые упал сорванный ветром шифер.

Власти Советско-Гаванского района ввели режим чрезвычайной ситуации. "В соответствии с постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района... № 85 "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края" введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении на странице администрации района в Instagram.

В новость внесены изменения (16:15 мск) - добавлена информация о введении режима ЧС.