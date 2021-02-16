Парагвай получит первую партию вакцины "Спутник V" 18 февраля

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Парагвай 18 февраля. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

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"Я только что получил подтверждение по поводу прибытия первой партии вакцины "Спутник V" в четверг", - написал он в Twitter.

По словам министра, в первую очередь будут прививать медицинский персонал, работающий в отделениях интенсивной терапии.

4 февраля Массолени сообщил, что правительство Парагвая подписало контракт с РФПИ о поставках вакцины "Спутник V".