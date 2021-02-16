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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

В КЧР наградили инструкторов, спасших детей во время схода лавины на Домбае

Глава республики Рашид Темрезов встретился с мужчинами и поблагодарил их за героизм

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил за мужество и храбрость инструкторов, которые спасли жизни троих детей во время схода лавины со склона горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Instagram во вторник.

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"Аслан Джириков, Мурат Байрамуков и Замир Каппушев - имена этих трех инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду вмиг стали известны на всю страну. Благодаря их слаженным действиям и оперативному реагированию во время схода лавины в Домбае были спасены жизни трех маленьких детей - начинающих горнолыжников и сноубордистов. Как говорят сами ребята, дети даже не успели испугаться и понять, что произошло, и тут же были переданы родителям. Сегодня в ходе визита в Карачаевск встретился с ребятами, наградил их и поблагодарил за мужество и героизм при спасении детей", - написал Темрезов.

Ранее Темрезов сообщил, что за храбрость будет награжден инструктор по горнолыжному спорту Мурат Байрамуков, который спас мальчика из Краснодарского края. Мужчина откопал себя и ребенка из снега, затем донес его до родителей. Также награду получит инструктор по горнолыжному спорту Замир Каппушев, который спас пятилетнюю девочку, она упала на снег и выбраться самостоятельно не смогла. Каппушев заметил девочку, поднял, и вместе с ней побежал вниз к родителям, которые потеряли дочку во время схода лавины. Глава региона также отметил мужество инструктора по сноуборду Аслана Джирикова, который загородил собой ребенка от лавины.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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