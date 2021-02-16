Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Черногорию 17 февраля

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" в Черногорию из Сербии в среду, 17 февраля. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Первые переговоры, результатом которых стала вакцина, были переговоры с соседней дружественной Сербией", - отметила она. По словам Боровинич-Бойович, через несколько дней в страну поступит еще одна партия российской вакцины из Сербии.

Министр напомнила, что со дня на день ожидается партия вакцины "Спутник V", которая поступит напрямую из России. Кроме того, Минздрав Черногории ожидает поступление вакцин Sinopharm и Pfizer.

Ранее во вторник Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев британского штамма коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 69 тыс. жителей, 899 человек умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 591.