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Энергетики восстановили нарушенное снегопадом электроснабжение в двух районах Дагестана

Из-за непогоды без света оставались 31,7 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение в Акушинском и Буйнакском районах республики, нарушенное в среду из-за снегопада, сообщили в пресс-службе компании "Россети-Северный Кавказ".

Ранее в среду в ГУ МЧС по республике сообщили, что без света из-за непогоды остались 31,7 тыс. человек.

"Энергетики Дагестана к 14:13 (мск) восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение в Акушинском и Буйнакском районах республики", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты продолжают мониторинг метеоусловий и контроль за работой энергооборудования. "В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы девять бригад: 33 энергетика и 13 единиц спецтехники", - добавили в компании.

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