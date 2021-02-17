В РПЦ назвали призывы вернуть Дзержинского на Лубянку знаком исторической амнезии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Призывы к восстановлению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке говорят об "исторической амнезии" в отношении истории России до 1917 года. Таким мнением в среду поделился замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года", - написал он в своем канале в Telegram.

По его мнению, среди призывающих к этому людей есть те, для которых памятник Дзержинскому важен как символ суровой и справедливой мощи державы. "[Эта историческая амнезия] не дает увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны как Иван III или, ближе к теме Бенкендорф (в 1826-1844 годах царедворец возглавлял тайную политическую полицию, прототип органов госбезопасности, императора Николая I - прим. ТАСС)", - добавил епископ.

Во вторник на заседании комиссии Общественной палаты состоялось обсуждение возможности проведения в столице референдума по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Заместитель гендиректора по научной работе Музеев Московского Кремля Андрей Баталов назвал наиболее подходящим вариантом памятник Александру Невскому. Среди вариантов, добавил он, были также Голгофский крест в память о жертвах репрессий, и памятники Дмитрию Пожарскому, и Ивану III.

Ранее с просьбой вернуть монумент Дзержинскому на Лубянку обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.