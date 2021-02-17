Министр науки Испании готов привиться "Спутником V" в случае одобрения вакцины в ЕС

МАДРИД, 17 февраля. /ТАСС/. Министр науки и инноваций Испании Педро Дуке заверил, что готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в случае ее одобрения европейскими и испанскими властями. Соответствующее заявление он сделал в среду в интервью радиостанции Cadena SER .

Глава ведомства напомнил, что сперва препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств и Испанским агентством по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями. "Если скажут, что она [вакцина] достаточно эффективна, а я к тому же принадлежу к той возрастной группе, для которой ее можно использовать, <...> конечно [я бы привился "Спутником V"], - уточнил Дуке. - Я рисковал своей жизнью на российской ракете".

57-летний Дуке является первым испанским астронавтом. В октябре 1998 года на шаттле Discovery он совершил первый полет в космос, второй - в октябре 2003-го на корабле "Союз ТМА-3". Дуке награжден российским орденом Дружбы.