Эксперт: тест, выявляющий британский штамм COVID-19, будут использовать для эпидконтроля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Разработанная институтом Роспотребнадзора первая в мире тест-система для выявления британской мутации коронавируса пока будет использоваться для эпидемиологического контроля за распространением новых штаммов. Об этом сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Тест-система в первую очередь предназначена для эпидемиологического контроля за распространением штаммов коронавируса SARS-CoV-2, содержащих N501Y мутацию, как, вероятно, более заразных. <...> Пока тест будет использоваться для эпидемиологического контроля за распространением новых штаммов и принятия оперативных мер по сдерживанию распространения вирусной инфекции", - сказал он.

Хафизов подчеркнул, что новый тест не является заменой основному для выявления РНК коронавируса и постановки диагноза. Он направлен на отслеживание распространения инфекции и принятие оперативных мер по ее сдерживанию.

По словам эксперта, до изобретения этой системы единственным способом выявления новых штаммов являлось секвенирование генома патогена или его значимых фрагментов. Это гораздо дороже и занимает до нескольких дней. "Сейчас же анализ потребует около часа и будет стоить не дороже стандартного ПЦР-тестирования. И уже выявленные с помощью нового теста образцы с мутацией N501Y можно направлять на полногеномное секвенирование", - пояснил Хафизов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Центральный НИИ эпидемиологии разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.