Вакцинацию от коронавируса пройдут более 1,5 тыс. педагогов Кировской области

"Безусловно, приоритет [при вакцинации] - медицинские работники, граждане в возрастной группе 55+, те, кто страдает хроническими заболеваниями. [Также] прививаем педагогических работников, которые изъявили желание привиться, по нашей оценке, таких около 1,5 тыс. человек. Мы планируем в ближайшее время этот процесс завершить", - сказал Курдюмов.

ТАСС, 18 февраля. Власти Кировской области планируют в ближайшее время вакцинировать от коронавируса 1,5 тыс. педагогических работников, сообщил в четверг журналистам первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Он пояснил, что власти держат на контроле вакцинацию учителей, потому что школьники в регионе учатся очно, что создает риск для педработников. При этом средний возраст учителей - 45 лет и старше.

Более 140 тыс. жителей Кировской области, или 12% населения, переболели ковидом амбулаторно и в условиях стационара, сообщил Курдюмов.

"По нашей оценке, перенесли ковид в амбулаторных условиях и в стационарах более 140 тыс. человек, по данным на февраль включительно, что составляет 12% жителей нашего региона. Для формирования иммунитета нужно привить не менее 60% населения. Все это будет сделано в кратчайшие сроки, когда поступит вакцина", - сказал он.

По данным правительства области, в регион поступило порядка 32 600 доз вакцины от коронавируса. Запись на вакцинацию ведется на едином портале государственных услуг, в сервисе "Электронная регистратура" и по единому номеру "122". Для проведения вакцинации организовано более 90 прививочных пунктов.

По состоянию на 18 февраля в регионе выявлен 141 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. На стационарном лечении находится 2 441 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 4 854 пациента. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим. При этом с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу кафе и рестораны, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, разрешена работа фудкортов в торговых центрах и кинотеатрах, школьники учатся очно.