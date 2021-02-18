Гейтс считает, что Трампу следует разрешить писать в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что бывшему президенту США Дональду Трампу, вероятно, должны позволить вновь размещать сообщения в социальных сетях. Такое мнение предприниматель выразил в четверг в эфире телеканала CNBC .

"Думаю, в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться, вероятно, ему следует разрешить вернуться", - отметил Гейтс, говоря о том, будет ли бывший американский лидер снова пользоваться социальными сетями.

"Странно, когда говорят, что выборы были украдены, не приводя каких-либо фактов. И это так деструктивно", - констатировал бизнесмен. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что для возвращения Трампа в соцсети "найдут возможность". Гейтс допустил, что интерес к заявлениям республиканца может "несколько снизиться".

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.

Некоторые американские СМИ сообщали, что Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны.