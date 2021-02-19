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Власти Кировской области помогут пострадавшим при пожаре и предоставят им жилье

В результате возгорания погибли женщина и четыре ребенка
© МЧС России/ТАСС

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области окажут помощь пострадавшим при пожаре в четырехквартирном доме в Кирове, где погибли женщина и четверо детей. Пострадавшим предоставят жилье, питание и предметы первой необходимости, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пожар произошел 19 февраля в 00:46 в Кирове в деревянном доме на ул. Бородулина, 38, в результате погибли четыре ребенка в возрасте от года до шести лет и бабушка-опекун, еще шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них трое детей. По данным МЧС, эвакуированы 14 человек, часть из них размещены в гостинице.

"Шесть человек размещены в гостинице "Вятка", для них будет изыскано жилье. Всем пострадавшим Кировский центр социальной помощи семье и детям окажет социальную поддержку, в том числе по питанию и предметам первой необходимости. Также с каждым пострадавшим при пожаре будет отработан вопрос об оказании материальной помощи, администрация города поможет в похоронах погибших", - написал Васильев.

Как сообщили ТАСС в администрации города, сейчас люди находятся в гостинице. "Им предложено жилье в маневренном фонде, но они отказались. Тем не менее, сейчас изыскиваются квартиры и выделяются деньги на ремонт в них", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дом, где произошел пожар, не был аварийным.

Следователи возбудили уголовное дело, также проверку начала прокуратура. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара.

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