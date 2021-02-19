Число жертв пожара в доме в Кирове возросло до пяти

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Число жертв пожара в деревянном доме в Кирове, где погибли дети, возросло до пяти, сообщили в пятницу ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Пожар произошел 19 февраля в 00:46 в Кирове в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. Ранее сообщалось о троих погибших детях.

"К настоящему моменту на месте пожара обнаружено тело женщины, 1973 года рождения, а также четырех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, после пожара шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них трое детей. Взрослые госпитализированы с отравлением продуктами горения, дети - с отравлением продуктами горения и ожогами. По данным регионального управления МЧС РФ, возгорание удалось локализовать на площади 70 кв. метров, открытое горение ликвидировано. Эвакуированы 13 человек, часть жильцов разместили в местной гостинице.