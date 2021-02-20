Главврач больницы № 52 в Москве считает целесообразным сделать вакцинацию обязательной

"Но вакцинация, на мой взгляд, абсолютно должна быть. Так страшно, просто люди этого не видят, не понимают, им кажется, что это где-то далеко, а на самом деле это может быть с каждым, поэтому мы все для себя, мои коллеги, эту историю решили в сторону недобровольности (вакцинации)", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

Она отметила, что появились те люди, которые считают вакцинацию катастрофой. "Мне кажется, это от какой-то неграмотности. Просто это модно так считать, вот и все. И аргументов, как правило, нет, мне так кажется", - отметила врач.

Лысенко также еще раз подчеркнула, что ношение масок действительно помогает замедлить скорость распространения инфекций. Число сезонных заболеваний также снизилось по сравнению с другими периодами, хотя врачи опасались в 2020 году "микста" из гриппа и коронавируса.

"Я считаю, что когда эпидситуация повторяется у нас пару раз в год, то эта история необходима (ношение масок). <…> Пару раз в год можно походить в маске. Один из уроков коронавируса - оглянуться вокруг и позаботиться о людях из не только своего окружения", - заключила главврач.