Главврач больницы № 52 в Москве считает целесообразным сделать вакцинацию обязательной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко считает, что вакцинацию от различных инфекций нужно сделать обязательной, чтобы обезопасить окружающих.
"Но вакцинация, на мой взгляд, абсолютно должна быть. Так страшно, просто люди этого не видят, не понимают, им кажется, что это где-то далеко, а на самом деле это может быть с каждым, поэтому мы все для себя, мои коллеги, эту историю решили в сторону недобровольности (вакцинации)", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.
Она отметила, что появились те люди, которые считают вакцинацию катастрофой. "Мне кажется, это от какой-то неграмотности. Просто это модно так считать, вот и все. И аргументов, как правило, нет, мне так кажется", - отметила врач.
Лысенко также еще раз подчеркнула, что ношение масок действительно помогает замедлить скорость распространения инфекций. Число сезонных заболеваний также снизилось по сравнению с другими периодами, хотя врачи опасались в 2020 году "микста" из гриппа и коронавируса.
"Я считаю, что когда эпидситуация повторяется у нас пару раз в год, то эта история необходима (ношение масок). <…> Пару раз в год можно походить в маске. Один из уроков коронавируса - оглянуться вокруг и позаботиться о людях из не только своего окружения", - заключила главврач.