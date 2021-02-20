Власти Забайкалья заявили, что ветеран отказался переезжать из заваленной мусором квартиры

ЧИТА, 20 февраля. /ТАСС/. Соцработники в Чите предложили переехать в соцучреждение 83-летнему ветерану, которого нашли в антисанитарных условиях, однако мужчина отказался от переезда и прочей помощи, сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Забайкальского края.

Видео с ветераном, который живет в заваленной мусором квартире, появилось в соцсетях 19 февраля. Следователи начали проверку информации о том, что мужчина живет с пьющими людьми, которые якобы отбирают у него пенсию.

"Пожилому гражданину было предложено переехать для постоянного проживания в государственное социальное учреждение в Чите, а также предложена помощь в оформлении необходимых документов для прохождения медицинского обследования. Однако от услуг в настоящее время мужчина категорически отказывается", - приводятся в сообщении слова сотрудника центра соцобслуживания "Милосердие".

Как уточнили в пресс-службе, ветерану также хотели организовать социальное обслуживание на дому и провести генеральную уборку, однако житель Читы отказался и от этого. Ранее сотрудники "Милосердия" уже дважды приезжали к пенсионеру с предложением помощи, но также получили отказ.

"Министерство труда и социальной защиты населения края совместно с волонтерами Общероссийского народного фронта в Забайкалье продолжают работу по решению вопроса с жизнеустройством пенсионера", - подчеркнули в министерстве.