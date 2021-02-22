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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Путин надеется покататься с Лукашенко на лыжах после рабочих переговоров в Сочи

Президент России пригласил белорусского коллегу немного отдохнуть после рабочих часов

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко покататься вместе на лыжах после переговоров.

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В начале встречи с белорусским лидером в понедельник глава российского государства выразил надежду, что им с Лукашенко удастся в этот день немного отдохнуть после рабочих часов. "Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - обратился Путин к своему гостю.

На сами переговоры в нерабочий день оба лидера пришли без галстуков: Путин - в джинсах и серо-голубом пиджаке с чуть более светлого оттенка рубашкой, Лукашенко - в брюках и темно-синей кофте.

На Красной поляне еще в воскресенье была неблагоприятная для катания погода - небольшая метель и неважная видимость, но в понедельник метеоусловия нормализовались. Хотя пасмурная погода и сохранилась, но установилась температура около нуля, сильного ветра и осадков нет.

Путин и Лукашенко регулярно используют встречи в Сочи для общения и в неформальной обстановке. Белорусский президент ранее заявлял, что относит совместное с Путиным катание на горных лыжах к одному из аспектов современной политики.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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