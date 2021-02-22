Договор о дружбе, кредиты и поставки нефти. История российско-белорусских отношений

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2021 года в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. ТАСС подготовил материал об отношениях двух стран.
Законодательные основы сотрудничества
Дипломатические отношения между странами установлены 25 июня 1992 года. Взаимодействие России и Белоруссии строится на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанном 21 февраля 1995 года.
К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает более 300 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, которое 2 апреля 1997 года было преобразовано в Союз России и Белоруссии (этот день отмечается как День единения народов двух стран). 8 декабря 1999 года образовано Союзное государство (договор о его образовании вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным).
Россия и Белоруссия сотрудничают также в рамках СНГ (с 1991 года), ОДКБ (с 2002 года), Таможенного союза (с 2010 года) и Единого экономического пространства (с 2012 года). С 2015 года являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия.
Интеграция в рамках Союзного государства
Процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении двадцати лет, осложняясь различиями стратегических интересов сторон и рядом экономических проблем в отношениях России и Белоруссии. Согласно Договору о создании Союзного государства 1999 года, создание объединения предполагает принятие конституции союза и создание наднациональных органов (в том числе двухпалатного парламента, суда, счетной палаты), формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, введение единой налоговой системы и др. Однако до сих пор эти процессы не завершены. По словам президента РФ Владимира Путина, "90% не сделано по каждому из вопросов (пунктов договора)".
В декабре 2018 года Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков и др. Полностью документы не публиковались.
К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок. По словам Александра Лукашенко, если эти "принципиальные вопросы" не будут решены, "никакие дорожные карты не могут быть подписаны".
23 декабря 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (занимал этот пост в 2012-2020 годах) отметил, что после реализации положений согласованных дорожных карт страны могут перейти к "форсированному продвижению интеграции", предусмотренному 31-й дорожной картой (создание наднациональных органов, введение единой валюты и единого эмиссионного центра). Это идет вразрез с позицией Минска. По словам Лукашенко, план строительства наднациональных органов "исключен из разговоров" на высшем уровне. 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы" президент Белоруссии обвинил Россию в попытках нарушить суверенитет республики. Однако Путин не раз подчеркивал, что у Москвы и Минска "не стоит вопрос об объединении в одно государство". По словам российского президента, речь идет лишь о реализации пунктов договора 1999 года.
4 июня 2020 года посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что из 31 дорожной карты по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства, которые были подготовлены отраслевыми министерствами и ведомствами двух стран, согласованы только 28. Остаются нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.
Кредиты
Россия регулярно предоставляет Белоруссии кредиты для укрепления ее финансовой стабильности - погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов. Согласно сведениям РБК, полученным от белорусского Минфина, с 2008 г. российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов. По состоянию на июнь 2019 года, сумма задолженности Белоруссии по государственным кредитам, предоставленным РФ, составляла $7,55 млрд. Просроченных обязательств у республики не было.
В 2019 году Белоруссия рассчитывала получить новый госкредит от России в объеме около $630 млн, которые планировала направить на рефинансирование долговых обязательств перед РФ. Однако, по словам министра финансов республики Максима Ермоловича (занимал этот пост в 2018-2020 годах), впоследствии "возникли проблемы" с привлечением этих средств. В связи с этим белорусская сторона начала прорабатывать альтернативные пути решения вопроса. 16 декабря 2019 года Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). По сообщению Минфина республики, кредит "не связан с реализацией какого-либо проекта" и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга и поддержание золотовалютных резервов Белоруссии.
На конец марта 2020 года, по данным РБК, Минск был должен России $7,9 млрд. 25 августа 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская сторона готова рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят.
21 декабря 2020 года российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах на $1 млрд двумя траншами по $500 млн в 2020 и 2021 годах. По информации Минфина РФ, дополнительные средства необходимы Белоруссии для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, а также для обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме $500 млн.
Поставки российской нефти
Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию, нефтеперерабатывающие заводы республики работают на российском сырье. При этом для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти является одним из главных источников экспортных доходов.
В 2018 году Россией было принято решение о проведении так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом цена сырья возрастет, однако Россия обязуется компенсировать убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Белорусские же НПЗ льгот не получат, и цена нефти для Минска увеличится до уровня мировой, что сделает невыгодным реэкспорт нефтепродуктов. После введения налогового маневра белорусский бюджет лишится важной части своего дохода. Россия поставляет нефть в Белоруссию, как и в другие страны ЕАЭС, без пошлин. После переработки нефти на белорусских НПЗ ее отправляют на экспорт, уже облагая пошлиной. Власти Белоруссии оценили ущерб от налогового маневра к 2024 году в $11 млрд.
В январе 2019 года Александр Лукашенко заявил, что действия России могут привести к "потере единственного союзника на западном направлении", и поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти через прибалтийские порты. В свою очередь тогдашний глава российского правительства Дмитрий Медведев сказал, что Россия "никогда не обещала компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых близких".
В конце 2019 года президенты России и Белоруссии вновь обсудили вопрос о налоговом маневре на встречах в Сочи и Санкт-Петербурге 7 и 20 декабря. Итоги переговоров не разглашались, однако по словам Александра Лукашенко, стороны достигли "концептуальных договоренностей" по энергоносителям. Позднее, 23 декабря, Дмитрий Медведев сказал, что вопрос компенсации за налоговый маневр может быть рассмотрен после того, как Белоруссия реализует положения уже согласованных дорожных карт об интеграции в рамках Союзного государства, в частности после принятия унифицированного налогового законодательства.
31 декабря 2019 года срок контрактов на поставку российской нефти истек, и с 1 января 2020 года белорусские НПЗ работали при минимальной загрузке. Из российских компаний поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта 2020 года была достигнута договоренность о возобновлении поставок российской нефти в республику с 1 апреля. Компании из РФ согласились снизить размер премии поставщику с $11,7 до $4,7 за тонну, причем эти средства должны компенсироваться из российского бюджета (урегулироваться межбюджетными расчетами).
После президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых вновь одержал Александр Лукашенко, в республике начались акции протеста. Итоги голосования не признал Евросоюз, особенно резкую позицию заняли страны Балтии. 28 августа Александр Лукашенко заявил, что в ответ на угрозу введения европейских санкций поручил правительству переориентировать торговые потоки с портов Литвы на другие маршруты. 3 сентября в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию стороны договорились проработать вопрос перенаправления потоков белорусских нефтепродуктов из литовских портов в Россию. 19 февраля 2021 года Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.
Ценообразование на российский газ
Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.
Цена на российский газ для Белоруссии, согласно контракту с "Газпромом", на начало 2016 года составляла $132,77 за 1 тыс. куб. м (примерно в два-три раза меньше, чем для других европейских потребителей). Однако весной власти республики заявили о необходимости ее снижения до "справедливой" - до $73. "Газпром" объявил, что у Белоруссии начала формироваться задолженность за поставки, но Минск отказался признавать долг. Россия в ответ сократила поставки нефти в Белоруссию. После безуспешных попыток договориться власти республики в одностороннем порядке решили в 1,5 раза повысить тарифы на транспортировку российской нефти по трубопроводам на территории страны.
С 1 января 2017 года цена на газ для Минска была установлена в размере $141,1 за 1 тыс. куб. м. К концу марта задолженность белорусской стороны превысила $700 млн. Окончательно спор удалось разрешить лишь в апреле 2017 года, после переговоров президентов двух стран. Были достигнуты договоренности о том, что Минск вернет "Газпрому" долг за газ, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти в республику (с 18 млн до 24 млн тонн) и предоставит скидку на 2018 год. Цена российского газа в 2018 году была снижена до $129 за 1 тыс. куб. м, в 2019 году - до $127.
Однако в декабре 2018 года Александр Лукашенко вновь назвал тарифы на газ для Белоруссии завышенными. Минск настаивал на том, чтобы цены соответствовали внутрироссийским и не были привязаны к ситуации на европейском рынке. 25 декабря 2018 года, по итогам встречи на высшем уровне, стороны условились выработать новые предложения по формированию цены на газ для Белоруссии на период после 2019 года.
Белорусская сторона считает справедливой цену на российский газ на уровне $73 за 1 тыс. куб. м, то есть на уровне граничащей с республикой Смоленской области. 19 декабря 2019 года Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции, напомнил, что цена для Белоруссии и так гораздо ниже, чем для стран Европы (около $200), и подчеркнул, что Смоленская область получает газ по сниженной цене за счет дотаций как субъект РФ. 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Александр Лукашенко заявил, что республика готова искать альтернативных поставщиков топлива, если не договорится с Россией о цене на газ. По его словам, в этом качестве Белоруссия может использовать реверс нефти через Польшу, либо закупать ее у ОАЭ или США.
7 февраля 2020 года, по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, страны договорились о сохранении цены на газ до 2021 года в размере $127 за 1 тыс. куб. м.
29 декабря 2020 года белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия достигла договоренностей с РФ о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. Александр Лукашенко 10 января 2021 года сообщил, что цена на российский газ для республики на текущий год составит $128,5 за 1 тыс. куб. м.
Атомная энергетика
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом России и Белоруссии является строительство Белорусской АЭС. В 2009 году официальный Минск обратился к Москве с предложением о сооружении атомной электростанции. Соответствующее соглашение было подписано 15 марта 2011 года, контракт заключили в 2012 году.
В ноябре 2013 года начались работы по строительству АЭС недалеко от города Островец Гродненской области, в 130 км к северо-западу от Минска и в 60 км к востоку от Вильнюса. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Проект "ВВЭР-1200" (АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт) поколения 3+ полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. 7 августа 2020 г. состоялся физический пуск первого блока станции, 3 ноября он был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию весной 2021 года, второй - в 2022 году. На сооружение АЭС Россия выделила Белоруссии кредит в размере $10 млрд, что покрывает 90% стоимости контракта. Оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком РФ по просьбе белорусской стороны.
Товарооборот и инвестиции
По данным ФТС России, на долю Белоруссии приходится 5% от общего внешнеторгового оборота РФ. Товарооборот двух стран в январе - декабре 2020 года составил $28,541 млрд, в условиях пандемии коронавируса уменьшившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($33,867 млрд). При этом $15,956 млрд пришлось на российский экспорт, $12,585 млрд - на белорусский экспорт. Белоруссия в основном поставляет в Россию продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, транспортные средства, машины и оборудование. Основную часть российского экспорта составляют нефть и нефтепродукты, машины, оборудование и транспортные средства, недрагоценные металлы.
В настоящий момент в Белоруссии работает около 2,4 тыс. предприятий, созданных с участием российского капитала. Страны реализуют совместные проекты в области атомной энергетики, автомобилестроения, в перерабатывающих отраслях АПК, в сферах космических и высоких технологий, медицине и др.
Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику: объем накопленных капиталовложений на начало 2020 года составил более $4 млрд. Накопленные инвестиции из Белоруссии в Россию - порядка $700 млн.