Договор о дружбе, кредиты и поставки нефти. История российско-белорусских отношений

Дипломатические отношения между странами установлены 25 июня 1992 года. Взаимодействие России и Белоруссии строится на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанном 21 февраля 1995 года.

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2021 года в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. ТАСС подготовил материал об отношениях двух стран.

К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает более 300 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, которое 2 апреля 1997 года было преобразовано в Союз России и Белоруссии (этот день отмечается как День единения народов двух стран). 8 декабря 1999 года образовано Союзное государство (договор о его образовании вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным).

Россия и Белоруссия сотрудничают также в рамках СНГ (с 1991 года), ОДКБ (с 2002 года), Таможенного союза (с 2010 года) и Единого экономического пространства (с 2012 года). С 2015 года являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия.

Интеграция в рамках Союзного государства

Процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении двадцати лет, осложняясь различиями стратегических интересов сторон и рядом экономических проблем в отношениях России и Белоруссии. Согласно Договору о создании Союзного государства 1999 года, создание объединения предполагает принятие конституции союза и создание наднациональных органов (в том числе двухпалатного парламента, суда, счетной палаты), формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, введение единой налоговой системы и др. Однако до сих пор эти процессы не завершены. По словам президента РФ Владимира Путина, "90% не сделано по каждому из вопросов (пунктов договора)".

В декабре 2018 года Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков и др. Полностью документы не публиковались.

К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок. По словам Александра Лукашенко, если эти "принципиальные вопросы" не будут решены, "никакие дорожные карты не могут быть подписаны".

23 декабря 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (занимал этот пост в 2012-2020 годах) отметил, что после реализации положений согласованных дорожных карт страны могут перейти к "форсированному продвижению интеграции", предусмотренному 31-й дорожной картой (создание наднациональных органов, введение единой валюты и единого эмиссионного центра). Это идет вразрез с позицией Минска. По словам Лукашенко, план строительства наднациональных органов "исключен из разговоров" на высшем уровне. 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы" президент Белоруссии обвинил Россию в попытках нарушить суверенитет республики. Однако Путин не раз подчеркивал, что у Москвы и Минска "не стоит вопрос об объединении в одно государство". По словам российского президента, речь идет лишь о реализации пунктов договора 1999 года.

4 июня 2020 года посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что из 31 дорожной карты по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства, которые были подготовлены отраслевыми министерствами и ведомствами двух стран, согласованы только 28. Остаются нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.

Кредиты

Россия регулярно предоставляет Белоруссии кредиты для укрепления ее финансовой стабильности - погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов. Согласно сведениям РБК, полученным от белорусского Минфина, с 2008 г. российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов. По состоянию на июнь 2019 года, сумма задолженности Белоруссии по государственным кредитам, предоставленным РФ, составляла $7,55 млрд. Просроченных обязательств у республики не было.

В 2019 году Белоруссия рассчитывала получить новый госкредит от России в объеме около $630 млн, которые планировала направить на рефинансирование долговых обязательств перед РФ. Однако, по словам министра финансов республики Максима Ермоловича (занимал этот пост в 2018-2020 годах), впоследствии "возникли проблемы" с привлечением этих средств. В связи с этим белорусская сторона начала прорабатывать альтернативные пути решения вопроса. 16 декабря 2019 года Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). По сообщению Минфина республики, кредит "не связан с реализацией какого-либо проекта" и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга и поддержание золотовалютных резервов Белоруссии.

На конец марта 2020 года, по данным РБК, Минск был должен России $7,9 млрд. 25 августа 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская сторона готова рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят.

21 декабря 2020 года российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах на $1 млрд двумя траншами по $500 млн в 2020 и 2021 годах. По информации Минфина РФ, дополнительные средства необходимы Белоруссии для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, а также для обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме $500 млн.

Поставки российской нефти

Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию, нефтеперерабатывающие заводы республики работают на российском сырье. При этом для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти является одним из главных источников экспортных доходов.

В 2018 году Россией было принято решение о проведении так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом цена сырья возрастет, однако Россия обязуется компенсировать убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Белорусские же НПЗ льгот не получат, и цена нефти для Минска увеличится до уровня мировой, что сделает невыгодным реэкспорт нефтепродуктов. После введения налогового маневра белорусский бюджет лишится важной части своего дохода. Россия поставляет нефть в Белоруссию, как и в другие страны ЕАЭС, без пошлин. После переработки нефти на белорусских НПЗ ее отправляют на экспорт, уже облагая пошлиной. Власти Белоруссии оценили ущерб от налогового маневра к 2024 году в $11 млрд.