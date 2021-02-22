Bloomberg: Clubhouse усилит информбезопасность после утечки разговоров на сторонний сайт

ТАСС, 22 февраля. Голосовая социальная сеть Clubhouse в понедельник заявила, что предпринимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности данных пользователей после сообщений о том, что записи разговоров из различных "комнат" соцсети транслировались на стороннем сайте. Об этом со ссылкой на заявление Clubhouse проинформировало агентство Bloomberg .

Все говорят про социальную сеть Clubhouse. Наш редактор провела в ней выходные

Как сообщили в руководстве соцсети, в настоящее время пользователь, организовавший в минувшие выходные трансляцию записей разговоров на постороннем сайте, уже заблокирован, компанией также были предприняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.