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Bloomberg: Clubhouse усилит информбезопасность после утечки разговоров на сторонний сайт

Как сообщили в руководстве соцсети, в настоящее время пользователь, организовавший трансляцию записей разговоров на постороннем сайте, уже заблокирован
© Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA/Reuters

ТАСС, 22 февраля. Голосовая социальная сеть Clubhouse в понедельник заявила, что предпринимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности данных пользователей после сообщений о том, что записи разговоров из различных "комнат" соцсети транслировались на стороннем сайте. Об этом со ссылкой на заявление Clubhouse проинформировало агентство Bloomberg.

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Как сообщили в руководстве соцсети, в настоящее время пользователь, организовавший в минувшие выходные трансляцию записей разговоров на постороннем сайте, уже заблокирован, компанией также были предприняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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