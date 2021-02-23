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Пандемия COVID-19

В РФПИ назвали поставку "Спутника V" в Мексику прорывом в усилиях РФ по борьбе с пандемией

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, это "открыто демонстрирует, что спасение жизней стоит выше политики"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Начало поставок вакцины против коронавируса "Спутник V" в Мексику является прорывом в усилиях России по борьбе с пандемией нового коронавируса. Такое мнение выразил во вторник телекомпании CNN генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Это значительный прорыв в усилиях России по борьбе с COVID-19, он открыто демонстрирует, что спасение жизней стоит выше политики", - приводит телекомпания слова Дмитриева.

В понедельник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард поблагодарил президента РФ Владимира Путина за начало поставок в латиноамериканскую страну вакцины "Спутник V". Первая партия разработанного в РФ препарата прибыла в Мехико ранее в тот же день.

Разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи препарат будут применять в Мексике для вакцинации пожилых людей. Прививочная кампания с использованием "Спутника V" начнется в столичных округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько 24 февраля.

Мексиканские власти с конца декабря 2020 года использовали свыше 1,73 млн доз вакцин от коронавируса производства американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca для защиты медицинского персонала и пожилого населения соответственно. Обе дозы препарата Pfizer к настоящему времени получили 456,2 тыс. сотрудников сферы здравоохранения.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
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