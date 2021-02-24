Журналист CNN сообщил, что привился "Спутником V"

"Я не слишком переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо", - отметил журналист перед вакцинацией. "Так или иначе, теперь уже слишком поздно, поскольку это уже сделано", - констатировал он после прививки. "Примечательно, что я могу получить прививку здесь в России, хотя я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим", - добавил Чэнс. В материале отмечается, что съемочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Журналисты американского телеканала посетили также предприятие "Генериум" в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Главный научный сотрудник предприятия сообщил, что на нем выпускают "несколько миллионов" доз вакцины в месяц. Он отметил, что объем производства вскоре рассчитывают увеличить до примерно 10 млн или 20 млн доз вакцины в месяц. В репортаже констатируется, что "спрос на "Спутник V" в мире продолжает расти".