Губернатор Вологодской области завершил вакцинацию от коронавируса

"В нашем регионе продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Кто-то сделал первый компонент прививки, кто-то - второй, сегодня вторым компонентом привился и я. Самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов. Надеюсь, что после второй прививки выработается иммунитет, и я смогу продолжить общаться с жителями области в рамках градостроительных советов уже очно", - рассказал глава региона в видеообращении, которое выложил во "ВКонтакте" .

Как отметил руководитель региона, на сегодня в область поступило около 29 тыс. доз вакцины, привилось более 24 тыс. вологжан. "Продолжается вакцинация групп риска - наши старшие, волонтеры, медики, педагоги, журналисты. Можно записаться на удобную дату и время. Призываю вологжан воспользоваться этой возможностью. В области открыто 62 прививочных пункта, они работают в две смены, мы привьем всех желающих", - подытожил Кувшинников.

На 24 февраля в области подтверждено 38 583 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 185 случаев. Выздоровели 34 768 человек, умерли 779. Моногоспитали постепенно возвращают к режиму работы до пандемии. На сегодня действуют три моногоспиталя из шести, которые работали на пике заболеваемости в середине декабря Количество коек уменьшено с 1 635 до 690, они заняты на 60%.